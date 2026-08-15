Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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15.08.2026 10:45:00

Up Over 35% Since Aug. 3, Is it Too Late to Buy Palantir Stock?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been on a major rally since reporting second-quarter results on Aug. 3. The stock is up more than 35% since then, helping reverse a lackluster 2026. But have investors missed the boat?I think Palantir stock still has some issues, but everything will hinge on how long it can maintain its incredible growth rates, as this is what's driving Palantir to be one of the most exciting stocks in the artificial intelligence (AI) sector.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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