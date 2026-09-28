Up Over 550% in 2026, Is It Too Late to Buy Moderna Stock?

The past few years have been challenging for Moderna (NASDAQ:MRNA) whose results haven't been as strong as demand for its COVID vaccine has diminished drastically. Lately, however, there's been a sharp and sudden surge in its share price. The stock has been acting like a volatile biotech stock that just obtained approval for a new drug.

While that isn't the case, there's been a flurry of hype and excitement around a personalized cancer vaccine that it's been working on with Merck. It's a promising growth opportunity for both companies. But with Moderna already soaring more than 550% this year, has it gotten too expensive to buy right now?

Image source: Getty Images.

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