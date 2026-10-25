UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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25.10.2026 12:30:46
Up to 12,000 jobs at risk if UBS relocates: Swiss workers’ association
The Swiss parliament is set to discuss how much capital the bank must hold to back its foreign subsidiariesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu UBS
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|SPI-Handel aktuell: SPI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.10.26
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|06.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
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|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
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|12.05.26
|UBS Neutral
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