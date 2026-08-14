Upasana Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Upasana Finance hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Upasana Finance ein EPS von 1,92 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Upasana Finance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 42,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 47,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at