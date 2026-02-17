Upasana Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Upasana Finance hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,87 INR je Aktie generiert.

Upasana Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at