Upay hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Upay hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Upay mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,0 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at