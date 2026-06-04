Upay hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Upay lud am 02.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig wurden 0,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Upay 0,1 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,080 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Upay -0,030 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Upay im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,75 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,72 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at