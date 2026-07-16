Upay öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Upay lud am 14.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Upay einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at