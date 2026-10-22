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22.10.2026 06:31:29
Upay: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Upay hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Upay einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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