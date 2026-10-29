Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|
29.10.2026 15:18:13
Upbound Group Q3 2026 Earnings Call Transcript
This article Upbound Group Q3 2026 Earnings Call Transcript originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shs
|
29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Upbound Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: Upbound Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upbound Group Inc Registered Shs
|18,48
|18,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.