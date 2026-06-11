Bullish Aktie

Bullish für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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11.06.2026 22:04:00

Upcoming SpaceX IPO spawns leveraged ETFs for bullish and bearish bets on its stock

Excitement around the upcoming market debut of SpaceX has spurred the exchange-traded-fund industry to plan new ETFs will that give traders a way to make risky leveraged bets on the company’s stock after its IPO.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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