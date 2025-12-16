|
UPCON gewährte Anlegern Blick in die Bücher
UPCON hat am 15.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 24,78 JPY. Im letzten Jahr hatte UPCON einen Gewinn von 12,80 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UPCON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 443,6 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 262,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
