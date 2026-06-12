UPCON: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UPCON stellte am 11.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,91 JPY, nach 21,74 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat UPCON mit einem Umsatz von insgesamt 404,6 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 311,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 30,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at