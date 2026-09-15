UPCON: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UPCON ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UPCON die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,94 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 362,6 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 190,2 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at