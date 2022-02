Update: Applaus für die Maus - Disney-Aktie nach Q1-Überraschung +10 Prozent

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der weltweit größte Unterhaltungskonzern hat mit seinen am Abend vorgelegten Geschäftszahlen für sein erstes Quartal die Prognosen der Wall Street deutlich übertroffen und damit die Hoffnung auf eine operative Erholung geschürt. Ein Highlight war der starke Zuwachs bei Disney+. Doch es gab noch mehr im Zahlenwerk zu bestaunen. Disney meldete für die drei Monate bis Ende Dezember einen Umsatz von 21,8 Milliarden Dollar – eine satte Milliarde mehr als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Der Gewinn je Aktie übertraf mit 1,06 Dollar die Schätzungen um gewaltige 90 Prozent.Bei der von den Investoren mit Argusaugen verfolgten Entwicklung der Abonnentenzahl für die Streamingdienste wusste das Unternehmen ebenfalls zu überzeugen. Insgesamt stieg die Zahl der Kunden auf 129,8 Millionen und lag damit zum Ultimo um vier Millionen über den Prognosen. Allein im letzten Quartal schlossen somit 12 Millionen Neukunden einen Vertrag mit dem Konzern ab. Im Conference Call mit Analysten erneuerte Firmenchef Bob Chapek das Zie, bis 2024 die Zahl der Abonnenten auf 230 bis 260 Millionen steigern zu wollen. "Wir glauben nicht, dass der Kinoverleih der einzige Weg ist, ein Disney-Franchise aufzubauen", sagte er und verwies auf den Erfolg des jüngsten Hits "Encanto".Es war nicht das einzige Highlight. Wie das Unternehmen mitteilte, brummte zuletzt auch wieder das Geschäft mit den Vergnügungsparks. Die Erlöse in dieser Sparte verdoppelten sich gegenüber dem Vorjahresquartal auf 7,2 Milliarden Dollar und bescherten Disney nach einem Verlust im Vorjahr ein positives Ergebnis von 2,5 Milliarden Dollar.An der Wall Street feiern die Anleger die Aktie und treiben sich nachbörslich um rund zehn Prozent in die Höhe auf 159 Dollar. Im regulären Handel hatte Disney bei 147,23 Dollar rund 3,3 Prozent fester geschlossen.