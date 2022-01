Update: Kampf um Siltronic - Übernahme durch Global Wafers vor dem Aus

Die Freigabe der Übernahme vom Siltronic durch den taiwanesischen Konzern Global Wafers durch das Bundeswirtschaftsministerium steht weiterhin aus. Ohne das OK der Bundesregierung vor Ablauf der Frist, heute am 31. Dezember 2021, scheitert die milliardenschwere Übernahme. Was Anleger dazu wissen müssen. Von Klaus Schachinger