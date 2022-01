Update: Moderna und BioNTech immer stärker unter Druck

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktien der Impfstoff-Hersteller Moderna und BioNtech verlieren am Dienstag immer mehr an Boden. Es bestätigen sich damit die technischen Verkaufssignale, die beide Nasdaq -Werte am vergangenen Freitag generiert hatten. Zusätzlichen Druck lösen die anziehenden Anleiherenditen auf die beiden Aktien aus. BioNTech hatte am Freitag unter die Marke von 200 Dollar geschlossen und damit ein technisches Verkaufssignal generiert. Dies wird heute mit einem sogenannten Eröffnungsgap bestätigt. Mittlerweile liegt die Aktie zweistellig im Minus, was bedeutet, dass die wichtige Unterstützung bei 194 Dollar deutlich unterschritten wurde. Mittlerweile hat BioNTech auch die Auffanglinie bei 172 Dollar gerissen. Rein theoretisch könnte es jetzt bis 145 Dollar abwärts gehen. Dort notierte BioNTech letztmals im Mai 2021.Nicht viel besser steht es am Dienstag um Moderna. Die Aktie des US-Biotech-Konzerns notiert knapp zehn Prozent unter Wasser und damit unter 186 Dollar. Auch hier wurde eine wichtige Unterstützung, die bei 189 Dollar, resultierend aus den beiden Hochs von Februar und Mai 2021, unterschritten. Sollte es keine schnelle Trendwende geben, droht ein Abverkauf bis in den Bereich von 150 Dollar.