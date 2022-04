Update: Netflix-Aktie nach Kurssturz: Ein kleines Plus

In den vergangenen fünf Tagen hat die Aktie der Online-Videothek Netflix mehr als 37 Prozent an Wert verloren. Rückläufige Nutzerzahlen schockten die Anleger. Am Donnerstag kehrte auch Großaktionär William Ackman Netflix den Rücken. Am Freitag erholt sich die Aktie leicht mit einem Plus von rund zwei Prozent. Wie geht es hier weiter?