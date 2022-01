UPDATE: Plug Power mit neuer Umsatzprognose

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Am Mittwochabend verkündet Plug Power in einer Telefonkonferenz ein Update seiner Geschäfte. Bereits im Vorfeld hat der Wasserstoffspezialist eine neue Umsatzprognose für 2022 abgegeben. Die Aktie legte vorbörslich kurzzeitig zu, notiert im regulären Handel aber zur Stunde im Minus.Plug Power geht laut Angaben von Seeking Alpha davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2022 zwischen 900 und 925 Millionen Dollar liegen wird. Die bisherige Umsatzprognose belief sich auf lediglich 900 Millionen Dollar.Das Management hält zudem an der im letzten Jahr veröffentlichten Prognose für 2025 fest. Die Verantwortlichen rechnen, dass das "Ziel-Geschäftsmodell" ("target business model") im Jahr 2025 eine Bruttomarge von 30 Prozent erzielen wird. Die operative Marge soll sich bei einem Umsatz von drei Milliarden Dollar auf 17 Prozent belaufen.