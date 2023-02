Update | So unterstützt Vodafone zuhause und vor Ort

Vodafone verlängert Unterstützung von Betroffenen bis einschließlich 24.02.2023Kostenlose Telefonate ins Erdbebengebiet, Roaming vor Ort kostenfreiVodafone baut Notfall-Netze & bringt Technik-Experten ins KrisengebietVodafone-Familie spendet insgesamt mehr als 1,2 Millionen EuroSMS-Spendenaktion mit „Aktion Deutschland Hilft“ für Hilfe und WiederaufbauVodafone ermöglicht Mitarbeitenden bezahlte FreistellungDas verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien macht uns tief betroffen. Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei den Opfern der Katastrophe genau wie bei ihren Angehörigen – in Syrien, der Türkei, Deutschland und der Welt.Vodafone will Betroffenen der Erdbeben-Katastrophe helfen …… damit Familienmitglieder, Verwandte und Freunde in diesen schweren Stunden in Kontakt bleiben können. Mit kostenlosen Telefonaten und SMS ins Krisengebiet, mit freiem Roaming, mit Notfall-Netzen vor Ort und einer Spendenaktion der Vodafone-Familie.Vodafone macht Telefonate ins Erdbeben-Gebiet kostenlos Bis zum 24. Februar 2023 einschließlich macht Vodafone für seine Kunden Telefonate und SMS aus Deutschland in die Türkei und nach Syrien kostenfrei.Vodafone stellt Roaming vor Ort kostenfrei Für denselben Zeitraum ermöglicht der Kommunikationskonzern seinen Kunden mit einer deutschen SIM-Karte in der Türkei kostenloses Roaming. Damit telefonieren, SIMsen und surfen sie kostenfrei.Vodafone baut Notfall-Netze im Krisengebiet Vielerorts ist die Kommunikationsinfrastruktur in den Krisengebieten zerstört. Um dringend benötigte Mobilfunk-Netze in den Katastrophengebieten schnellstmöglich aufzubauen, bringt Vodafone sogenannte Instant-Networks und freiwillige Technik-Experten auch aus Deutschland zu den Menschen. Diese liefern Basis-Mobilfunk für Betroffene genauso wie für Retter und Helfer vor Ort.Netz-Spezialisten von Vodafone bauen Mini-Mobilfunknetze – sogenannte Instant Networks – auf. Hier ein Techniker im Zuge der Ahrtal-Katastrophe, der nun aber auch vor Ort in der Türkei helfen wird. VodafoneVodafone spendet mehr als 1,2 Millionen Euro für ErdbebenhilfeFür die Menschen in Not spendet die globale Vodafone-Familie insgesamt mehr als 1,2 Millionen Euro an lokale Hilfsorganisationen. Damit unterstützt der Konzern die Arbeit der Retter und schnelle Hilfe für die Menschen vor Ort.Vodafone ermöglicht Mitarbeitenden bezahlte FreistellungDer Digitalisierungskonzern unterstützt als verantwortungsvoller Arbeitgeber auch seine Mitarbeitenden, die im Erdbeben-Gebiet helfen wollen oder deren Angehörige betroffen sind. Die Unterstützung soll in Koordination mit den zahlreichen Hilfsorganisationen erfolgen. Dafür garantiert Vodafone Deutschland bis zu fünf Tage bezahlten Sonderurlaub für Mitarbeitende, deren Familienmitglieder von der Erdbeben-Katastrophe betroffen sind. Zwei Tage bezahlten Sonderurlaub gibt es für alle, die vor Ort helfen wollen.Erdbebenhilfe: Vodafone sammelt für Hilfe und Wiederaufbau Vodafone hilft um zu helfen: Der Kommunikationskonzern startet eine Spenden-Aktion für die Betroffenen der Erdbeben-Katastrophe und schreibt dafür Millionen Kunden in Deutschland an. Mit einer kleinen SMS über unser Netz können sie Großes für die Menschen in Not bewirken. Einfach, unbürokratisch und schnell.Wer eine SMS mit dem Kennwort „ERDBEBENHILFE“ an die 44844 sendet, spendet damit 10 Euro an die „Aktion Deutschland Hilft“ – bequem über seine Mobilfunk-Rechnung. Dieses Bündnis deutscher Hilfsorganisationen ermöglicht mit den Spenden beispielsweise medizinische Nothilfe, die Rettung verschütteter Menschen aus den Trümmern und das Verteilen von Lebensmitteln, Trinkwasser, Medikamenten, Zelten und warmer Kleidung.Der Beitrag Update | So unterstützt Vodafone zuhause und vor Ort erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.