Update: Twitter und Elon Musk sind sich wohl einig - Bestätigung der Übernahme noch am Montag?

Erst mobilisierte Twitter verschiedene Abwehr-Mechanismen gegen die beabsichtigte Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch Elon Musk. Nun will die Konzernführung offenbar ein Gebot des Multi-Milliardärs akzeptieren. Am Wochenende lag auch ein höherer Preis noch in der Luft. Der Twitter-Aktie springt vorbörslich nach oben.