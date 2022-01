Update: Valneva nach Omikron-Daten knapp 50% höher

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Am Mittwochabend wartet die Corona-Totimpfstoff-Hoffnung Valneva mit ersten Daten von VLA2001 gegen die Omikron-Variante auf. Demnach neutralisiert das Vakzin nachweislich die Covid-Mutante. An der Börse explodiert die Valneva-Aktie im nachbörslichen Handel um zeitweise 50 Prozent.Valneva bezieht sich auf vorläufige Laborstudien, die zeigen, dass drei Dosen des Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 die Neutralisierung der Omikron-Variante bewirken.100 Prozent der getesteten Serumproben wiesen neutralisierende Antikörper gegen das Stammvirus und die Delta-Variante und 87 Prozent gegen die Omikron-Variante auf, so der europäische Impfstoff-Entwickler.Der Totimpfstoff CoronaVac aus China wiederum hat vor Kurzem in einer Studie gegen die Omikron-Variante keine neutralisierenden Antikörper gezeigt. Das wirkte sich enorm belastend auf die Aktie von Valneva aus (DER AKTIONÄR berichtete).Mit den ersten vielversprechenden Daten gegen die Omikron-Variante dürften die Chancen auf eine Zulassung erheblich steigen. Das kommt an der Börse gut an. Zur Stunde legt die Aktie knapp 50 Prozent auf über 21 Euro zu. Im vorherigen Tagesverlauf schwankte der Wert noch zwischen 13 und 14 Euro.