Dermapharm Aktie

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WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8

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17.07.2026 12:18:39

UPDATE/Bafin prüft Dermapharm-Konzernabschluss 2025 und -Lagebericht

--Bafin hat Prüfung am 14. Juli eingeleitet

--Dermapharm: Haben umfassend Stellung genommen

--Dermapharm: Sind in konstruktivem Austausch mit Bafin

(NEU: Stellungnahme Dermapharm)

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die Finanzaufsicht Bafin hat bei Dermapharm eine Prüfung von Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 eingeleitet.

Wie die Bafin mitteilte, liegen der Aufsicht "konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Dermapharm Holding SE gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat". Deshalb habe sie am 14. Juli die Prüfung des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 sowie des zugehörigen Lageberichts eingeleitet.

Anlass der Prüfung sei, dass die bilanzielle Abbildung einer Forderung einschließlich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro "möglicherweise fehlerhaft ist", so die Bafin. Zudem lägen "Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden".

Dermapharm, im SDAX notiert, teilte mit, das Unternehmen befinde sich "zu den von der Bafin adressierten Fragestellungen in einem konstruktiven Austausch mit der Aufsicht und hat hierzu umfassend Stellung genommen".

"Wir sind von der Ordnungsmäßigkeit unserer Rechnungslegung überzeugt und werden die Bafin bei ihrer Prüfung weiterhin transparent, kooperativ und umfassend unterstützen", teilte Dermapharm mit Sitz in Grünwald bei München in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Da es sich um ein laufendes Verfahren handele, könne der Konzern sich zu den konkreten Prüfungsinhalten und zum weiteren Verlauf der Prüfung derzeit nicht weiter äußern.

Da die Bafin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht hat, werde sie auch die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren - unabhängig davon, ob Fehler in der Rechnungslegung festgestellt werden oder nicht.

Die Dermapharm-Aktie notierte gegen Mittag 2,5 Prozent im Minus, der SDAX bei minus 0,4 Prozent.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2026 06:18 ET (10:18 GMT)

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