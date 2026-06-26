UPDATE/Bafin prüft Zalando-Abschluss 2025 auf mögliche Verstöße

--Bafin sieht Anhaltspunkte für fehlende Angaben bei About-You-Transaktion

--Zalando: Alle relevanten Angaben öffentlich zugänglich - im Austausch mit Bafin

--Aktie 6 Prozent im Minus

(NEU: Zalando-Stellungnahme, Kursreaktion, Details)

Von Olaf Ridder und Ulrike Dauer

DOW JONES--Die deutsche Finanzaufsicht Bafin unterzieht den Zalando-Konzernabschluss für das vergangene Jahr einer genauen Prüfung. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Online-Modehändler gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, heißt es in einer Mitteilung der Bafin.

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DJG/rio/uxd/hab

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June 26, 2026 05:27 ET (09:27 GMT)