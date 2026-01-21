Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT111374

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 08:59:00

Update-Flut: Oracle liefert zum CPU im Januar 337 Patches aus

Oracle veröffentlicht quartalsweise gebündelt Sicherheitsupdates. Im Januar liefert Oracle zum Critical Patch Update 337 Aktualisierungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs

mehr Nachrichten