27.01.2026 11:45:00
Update für iOS und watchOS macht Geräte für neue AirTags fit
Apple hat am Montag iOS 26.2.1 und watchOS 26.2.1 zum Download bereitgestellt. Das Update beinhaltet vor allem eine Änderung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
