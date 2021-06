UPDATE/Polizei: Tote und Verletzte bei Angriff in Würzburger Innenstadt

-- Drei Menschen wurden getötet

-- Mindestens sechs Menschen verletzt

(NEU: Einzelheiten)

WÜRZBURG (AFP)--Bei einem Angriff im Zentrum von Würzburg hat es nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. "Der Angreifer wurde nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt" und sei festgenommen worden, erklärte die Polizei Unterfranken am Freitagabend auf Twitter. Demnach gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. Wie die in Würzburg ansässige "Main Post" unter Verweis auf Polizeikreise berichtete, wurden bei einem "Amoklauf" drei Menschen getötet und mindestens sechs weitere schwer verletzt. Ein Mann habe mit einem Messer Passanten in der Innenstadt angegriffen. Die Behörden bestätigten diese Angaben zunächst nicht. "Wir sind nach wie vor mit starken Kräften vor Ort", erklärte die Polizei weiter. Es bestehe aber "keine Gefahr mehr".

June 25, 2021 14:24 ET (18:24 GMT)