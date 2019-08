UPDATE/Schönefeld soll Nachfolgerin Holsboers im BA-Vorstand werden

-- Vorschölag der Arbeitgebergruppe

-- Sondersitzung des Verwaltungsrats am 29. August

-- Bundesregierung muss Vorschlag zustimmen

Von Andreas Kißler

(NEU: Presseerklärung der BA)

BERLIN (Dow Jones)--Bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist nach wochenlangen Personalquerelen eine Nachfolgelösung für das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Valerie Holsboer gefunden worden. "Die Arbeitgebergruppe im Verwaltungsrat der BA hat hierfür die bisherige und langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW, Christiane Schönefeld, als neues Vorstandsmitglied vorgeschlagen", teilte die BA in einer Presseerklärung mit. Am 29. August komme der Verwaltungsrat der BA zu einer Sondersitzung zusammen und wolle unter anderem beschließen, der Bundesregierung den entsprechenden Personalvorschlag zu machen. Diese muss dann der Entscheidung zustimmen.

Die BA bestätigte damit vorher veröffentlichte Informationen der Rheinischen Post. Mit der Nominierung sei für das künftige Vorstandsmitglied die wesentliche Hürde genommen, so die Zeitung. Im Verwaltungsrat gilt laut den Angaben zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern eine Regelung, nach der Vorschläge der Gegenseite mitgetragen werden.

Die 62-jährige Schönefeld sagte der Zeitung, es sei eine große Ehre und ein extrem spannender Zeitpunkt, weil so viele Veränderungen nötig seien. Als wesentliche Herausforderungen nannte sie die Transformation der Riesenbehörde: "Wir müssen wegkommen von gelernten Systematiken, die vielleicht in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit funktioniert haben, aber jetzt überholt sind", erklärte sie.

Schönefeld war laut BA zuletzt Mitglied der Kohlekommission der Bundesregierung. Die ausgewiesene Arbeitsmarktexpertin habe in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen (NRW) unter anderem gemeinsam mit der Landesregierung und den anderen Arbeitsmarktpartnern ein neues Konzept zum Übergang von der Schule in den Beruf entwickelt und umgesetzt.

