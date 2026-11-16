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16.11.2026 09:30:44
UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 16. November
(NEU: *** 18:00 US/Fed-Chairman Warsh, Rede bei Federal Reserve's Productivity and Jobs
Task Force Conference)
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*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
zuvor: +0,3% gg Vq
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober
PROGNOSE: +7,0% gg Vj
zuvor: +7,2% gg Vj
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: +0,9% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vj
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober
PROGNOSE: +5,2% gg Vj
zuvor: +5,5% gg Vj
*** 03:00 CN/Hauspreise, Oktober
09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der Euro Finance Week
(11:45 Commerzbank-CEO Orlopp, 15:45 AMLA-Chefin Zsego,
16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner)
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/-1,1% gg Vj
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November
PROGNOSE: 16,7
zuvor: 25,5
*** 18:00 US/Fed-Chairman Warsh, Rede bei Federal Reserve's Productivity and Jobs
Task Force Conference
- PH/Asean-Gipfel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 03:31 ET (08:31 GMT)
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