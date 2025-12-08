|
08.12.2025 07:39:40
UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 8. Dezember
(NEU: Prognose für DE/Produktion im Produzierenden Gewerbe Oktober)
===
*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK)
07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz)
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +1,3% gg Vm
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember
*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation of money:
technological disruption and the future of financial services"
*** - CN/Außenhandel November
Handelsbilanz
PROGNOSE: +102,5 Mrd USD
zuvor: + 90,07 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +3,4% gg Vj
zuvor: -1,1% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +2,5% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vj
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 01:40 ET (06:40 GMT)
