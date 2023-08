Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Konferenz

**Update | Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 1. Halbjahres 23 | wird auf Donnerstag, 17. August, 17 Uhr MEZ verschoben.



13.08.2023 / 15:51 CET/CEST







Orascom Development Holding (ODH) lädt Sie zu den Resultaten im ersten Halbjahr 2023 am 17. August 2023, um 17:00 CET, zu einem Konferenzgespräch ein. Die Telefonkonferenz beginnt mit einer Präsentation von Omar El Hamamsy (CEO), Ashraf Nessim (CFO) sowie Ahmed Abou El Ella, Director Investor Relations, gefolgt von einer Frage & Antwort Runde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Präsentation wird am Tag der Ergebnisse um 7:00 Uhr MEZ auf unserer Website unter dem untenstehenden Link verfügbar sein;

https://www.orascomdh.com/investor-relations/financial-info



Einwahl-Details:

Click here für das Webinar

Event-Nummer: 930 5735 6609

Event-Passwort: 411525



Sehr geehrte Damen und Herren,lädt Sie zu den Resultaten im ersten Halbjahr 2023, zu einem Konferenzgespräch ein. Die Telefonkonferenz beginnt mit einer Präsentation von Omar El Hamamsy (CEO), Ashraf Nessim (CFO) sowie Ahmed Abou El Ella, Director Investor Relations, gefolgt von einer Frage & Antwort Runde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Präsentation wird am Tag der Ergebnisse um 7:00 Uhr MEZ auf unserer Website unter dem untenstehenden Link verfügbar sein;

Ende der Medienmitteilungen