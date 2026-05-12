Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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12.05.2026 06:30:00

Update zum 1. Quartal 2026: Tecan auf Kurs mit Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in Lokalwährungen; Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AGUpdate zum 1. Quartal 2026: Tecan auf Kurs mit Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in Lokalwährungen; Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigtWeiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
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