Update zum Zeitplan des öffentlichen Kaufangebots für Vifor Pharma

CSL Limited (ASX: CSL; USOTC:CSLLY) hat gestern ein Update bezüglich der Übernahme der Vifor Pharma AG veröffentlicht. CSL hat zuvor mitgeteilt, dass das Unternehmen die Übernahme von Vifor Pharma AG voraussichtlich bis Juni 2022 abschliessen kann. Bisher haben einige Kartellbehörden die Transaktion bereits genehmigt, einige Genehmigungen stehen jedoch noch aus.

Verzögerungen bei den behördlichen Genehmigungsverfahren sind nicht ungewöhnlich. CSL und Vifor Pharma arbeiten bei der Prüfung des Übernahmeangebots weiterhin eng mit den verbleibenden Wettbewerbsbehörden zusammen. CSL und Vifor Pharma werden die Aktionäre und Investoren informieren, sobald mehr Klarheit über den zeitlichen Ablauf besteht.

Ein genaues Datum für den Vollzug und die Abwicklung der Übernahme wird bekannt gegeben, sobald alle behördlichen Genehmigungen erfolgt sind. CSL ist weiterhin zuversichtlich, die Übernahme von Vifor Pharma AG abzuschliessen.

Über die Vifor Pharma Gruppe

Die Vifor Pharma Gruppe ist ein globales Pharmaunternehmen mit dem Ziel, globaler Marktführer in den Bereichen Eisenmangel und Nephrologie zu werden. Als bevorzugter Partner für Pharmaprodukte und innovative, patientenorientierte Lösungen rund um Eisen, Dialyse, Nephrologie und seltene Erkrankungen möchte die Vifor Pharma Gruppe Patienten mit schweren, chronischen und seltenen Krankheiten auf der ganzen Welt helfen, ein Leben in besserer Gesundheit zu führen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf strategische globale Partnerschaften, Einlizenzierungen und die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Pharmaprodukten für die gezielte Patientenversorgung. Die Vifor Pharma Gruppe nimmt in allen ihren Kerngeschäften eine führende Position ein und besteht aus folgenden Unternehmen: Vifor Pharma, Sanifit Therapeutics und Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (ein gemeinsam mit Fresenius Medical Care geführtes Unternehmen). Die Vifor Pharma Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348) kotiert.

