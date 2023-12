Updated Data from the BRUIN Phase 1/2 Study of Pirtobrutinib in Chronic Lymphocytic Leukemia and Mantle Cell Lymphoma Presented at the 2023 ASH Annual Meeting

Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.

Zum vollständigen Artikel

INDIANAPOLIS , Dec. 11, 2023 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today announced updated clinical data from the international Phase 1/2 BRUIN trial of pirtobrutinib, a non-covalent (reversible) Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor, in adult patients with a range of B-cell Eli Lilly and Co. ">