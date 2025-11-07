Updater Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Updater Services hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,20 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,80 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,29 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at