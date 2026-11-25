RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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25.11.2026 17:07:13
Upgrade to US GDP figures keeps December rate rise in play for Fed
Bureau of Economic Analysis said economy grew at annualised rate of 4.3% in third quarter, up from initial estimate of 3.4%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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