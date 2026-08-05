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05.08.2026 06:31:29
UPL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UPL hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal hat UPL 801,1 Millionen GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 806,6 Millionen GBP umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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