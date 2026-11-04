UPL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

UPL hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 GBP erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,56 Prozent auf 923,3 Millionen GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at