03.02.2026 06:31:28
UPL gewährte Anlegern Blick in die Bücher
UPL gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,69 INR, nach 9,98 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UPL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 122,69 Milliarden INR im Vergleich zu 109,07 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
