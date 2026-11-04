UPL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UPL hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,99 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,75 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 118,60 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 120,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at