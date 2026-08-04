UPL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

UPL hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,12 INR gegenüber -1,980 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101,81 Milliarden INR – ein Plus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UPL 92,16 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at