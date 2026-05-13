UPL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UPL gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,42 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 183,35 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,73 Milliarden INR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 22,32 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,85 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,39 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 464,51 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at