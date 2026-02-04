UPL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

UPL hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 GBP gegenüber 0,180 GBP im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,04 Milliarden GBP gegenüber 1,01 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

