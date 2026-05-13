UPL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UPL hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,20 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 GBP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,49 Milliarden GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Milliarden GBP umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,380 GBP eingefahren. Im Vorjahr waren 0,180 GBP je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat UPL in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,38 Milliarden GBP im Vergleich zu 4,31 Milliarden GBP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at