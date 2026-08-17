Upland Software hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Upland Software hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 12,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Upland Software -5,100 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,94 Prozent zurück. Hier wurden 49,1 Millionen USD gegenüber 53,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at