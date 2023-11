Upland Software öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Upland Software hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2023 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,330 USD, nach 0,500 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 74,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at