Upland Software: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Upland Software hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 48,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at