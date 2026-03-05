Upland Software stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Upland Software präsentierte in der am 03.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Upland Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,560 USD. Im Vorjahr hatten -4,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Upland Software im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 21,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 216,88 Millionen USD im Vergleich zu 274,79 Millionen USD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,860 USD und einem Umsatz von 218,20 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

