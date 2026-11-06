Upland Software stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Upland Software hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Upland Software vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Upland Software 47,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at