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01.05.2026 06:31:29
UPM-Kymmene gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UPM-Kymmene ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UPM-Kymmene die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UPM-Kymmene noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 EUR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,51 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,65 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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